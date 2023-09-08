Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая снова стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк поделилась забавным видео, которое посвятила украинской военной разведке и ее главе Кириллу Буданову, в честь профессионального праздника.

Как известно, сегодня ГУР отмечает профессиональный праздник. В честь этого на страницах управления опубликовали забавное видео, в котором Буданов эпично задувает свечи на торте, а затем звучит взрыв.

Леся Никитюк, скриншот: Instagram

Леся Никитюк взяла за основу это видео с Будановым с сделала свое, не менее эпичное видео. Телезвезда сидит за столом, пьет кофе, смотрит в ноутбук, перед которым на столе стоят зажженные свечки.

В момент, когда Буданов задувает свечи на торте, у Леси Никитюк как будто через ноутбук тоже задуваются свечи на столе. Увидев это телеведущая очень натурально удивилась, да так, что аж глаза на лоб полезли.

Леся Никитюк, скриншот: Instagram

Поклонники оценили юморные видео, которое показала Леся Никитюк, и тут же принялись его комментировать:

"Это лучшее, что я видела сегодня!".
"Это лучшее за сегодня".
"Это реально очень смешно, идея огонь".
"Супер! ГУР всегда работает!".
"Шедевр".
"Буданов – это меджик".
"Вот дунул, так, что Леся испугалась".
"Как всегда, креативно!".

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