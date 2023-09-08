Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая снова стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк поделилась забавным видео, которое посвятила украинской военной разведке и ее главе Кириллу Буданову, в честь профессионального праздника.

Как известно, сегодня ГУР отмечает профессиональный праздник. В честь этого на страницах управления опубликовали забавное видео, в котором Буданов эпично задувает свечи на торте, а затем звучит взрыв.

Леся Никитюк взяла за основу это видео с Будановым с сделала свое, не менее эпичное видео. Телезвезда сидит за столом, пьет кофе, смотрит в ноутбук, перед которым на столе стоят зажженные свечки.

В момент, когда Буданов задувает свечи на торте, у Леси Никитюк как будто через ноутбук тоже задуваются свечи на столе. Увидев это телеведущая очень натурально удивилась, да так, что аж глаза на лоб полезли.

Поклонники оценили юморные видео, которое показала Леся Никитюк, и тут же принялись его комментировать:

"Это лучшее, что я видела сегодня!".

"Это лучшее за сегодня".

"Это реально очень смешно, идея огонь".

"Супер! ГУР всегда работает!".

"Шедевр".

"Буданов – это меджик".

"Вот дунул, так, что Леся испугалась".

"Как всегда, креативно!".

Последние новости Украины:

Напомним, Таскал за волосы и угрожал: актер и звезда "Танцев со звездами" Войтенко впервые отреагировал на обвинения.

Как сообщала Politeka, "Голос страны", как выглядят команды Саниной, Дорофеевой и Пивоварова: "Уже знаю фаворитов".

Также Politeka писала, что "Я бы деньги взял": Кондратюк удивил заявлением относительно Светланы Лободы.