Бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом овощного блюда, которое будет идеально смаковать даже без мяса.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить запеканку из баклажанов и картофеля.

"Она настолько вкусная, что и десерта не захотите! Нежная благодаря баклажанам и томатам, сытная за счет картофеля и сыра! Это овощное блюдо, но поверьте, мясо вам здесь не понадобится", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

баклажаны – 750 г

картофель – 250 г

соль – 8 г, черный перец – 2 г, паприка – 3 г, орегано – 5 г

оливковое масло – 40 г

томатное пюре – 200 г (можно просто перетереть свежие томаты)

моцарелла – 200 г

лук порей – 150 г

Картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает тоненькими слайсами, баклажаны - кружочками. Замачиваем баклажаны в холодной воде на 5 минут.

Растительное масло смешиваем с солью и всеми специями. Обмазываем картофель в этом маринаде и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отжимаем баклажаны, смазываем их маринадом с двух сторон с помощью кисточки и также выкладываем на пергамент. Запекаем овощи в духовке, разогретой до 200 градусов 15 минут.

Лук порей нарезаем тонкими слайсами.

В форму для запекания выкладываем половину баклажанов, а сверху картошку. К томатному пюре "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет 1/2 ч.л. соли и смазывает картофель сверху. Далее выкладываем прослойку лука порея и натираем половину моцареллы. Затем выкладываем остальные баклажаны и снова смазываем томатным пюре.

Отправляем запеканку в духовку на 30 минут при 180 градусах. Затем достаем, натираем сверху остаток моцареллы и запекаем еще. Подавать запеканку лучше горячей.

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