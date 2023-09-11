В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить котлету а-ля по-киевски.

"Ну что, время легендарного, всеми любимого и просто такого родного домашнего блюда - котлеты по-киевски! Будет вкусно, сочно и хрустяще, обещаю", - советует судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Куриное филе – 1 шт.

• Соль/перец – по вкусу

• Сливочное масло – 100 г

• Укроп – 20 г

• Сыр – 50 г

• Яйцо – 1 шт.

• Мука для панировки

• Панировочные сухари

• Масло для фритюра

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает мягкое сливочное масло с нарезанным укропом и сыром. Перемешиваем массу и формируем из нее шарики. Заворачиваем начинку в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру.

Куриное филе разрезаем на 4 части (для двух котлет), отбиваем и добавляем соль и перец.

Замороженное масло "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво кладет внутрь куска филе и заворачивает. Формируем котлету, оборачивая мясной сверток еще одним куском филе.

Далее панируем котлеты: обваливаем их в муке, взбитом яйце и сухарях.

Жарим котлеты во фритюре по 5 минут с каждой стороны, а затем запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, еще 15 минут.

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