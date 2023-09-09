Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить соленые сырники.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 400 г творога жирностью 9%
- 1 яйцо
- 3 ст. л. муки (можно регулировать в зависимости от влажности творога) + дополнительно для панировки
- 4 ст. л. подсолнечного масла для жарки
- 5 веточек укропа
- 1 ч. л. соли
Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также советует экспериментировать, добавляя любую другую зелень, сухие травы и специи, немного пармезана или вяленых томатов.
Выкладываем творог в миску, добавляем яйцо, муку и перемешиваем все вилкой, ложкой или толкушкой для картофеля.
Укроп надо мелко порубить. Добавляем зелень и соль в миску к тесту и тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Доску или рабочую поверхность присыпаем мукой. Руки смазываем растительным маслом или водой и формируем из теста небольшие шарики. Затем прижимаем их, формируя сырники, и немного панируем в муке, чтобы они держали форму.
На хорошо разогретую сковороду "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко наливает растительное масло, но не сразу 4 ст. л., его нужно будет постепенно добавлять в процессе жарки. Жарить такие сырники нужно по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Готовые сырники "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.