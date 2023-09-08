Основными нововведениями НБУ стало требование к банкам реагировать на переводы украинцев.

Национальный банк Украины (НБУ) введет новые обязанности для банков в сфере финансового мониторинга. Эти изменения включают в себя усиление контроля за финансовыми операциями физических лиц. Об этом говорится подробнее в сообщении Нацбанка Украины (НБУ).

Основными нововведениями НБУ стало требование к банкам реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, указанной клиентом. Следует отметить, что это требование НБУ не касается обычных финансовых операций физических лиц, имеющих разумное обоснование.

Национальный банк (НБУ) также дополнил список признаков, которые могут указывать на подозрение в финансовых операциях клиента. Среди них значительное превышение максимальной суммы операций, указанной клиентом, и нетипичная активность на счетах клиента.

Дополнительно НБУ введено уточнение относительно процедур идентификации и верификации клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами). Урегулированы также процедуры удаленного заключения деловых отношений с е-резидентами.

Эти изменения введены Постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110 и вступят в силу 7 сентября 2023 года.

Важно отметить, что Национальный банк (НБУ) уже в 2023 году усилил надзор за банковским сектором и активнее применяет штрафы в банки за нарушение требований финансового мониторинга.

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