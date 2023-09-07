Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что выезд из Украины находящимся на военном учете женщинам ограничат.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, известно, что уже 1 октября женщины-медики должны стать на военный учет.

Как рассказал представитель президента в Раде Федор Вениславский, для украинок могут быть введены ограничения на выезд за границу в период мобилизации в Украине.

По его словам, если женщины будут состоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных.

Таким образом, военнообязанные уезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных.

Вениславский добавил, если впоследствии появятся некие документы, дающие право на временный выезд – тогда военнообязанные женщины смогут уехать из Украины в разгар мобилизации в Украине.

Однако если такие правки не появятся, тогда женщины из этой категории, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда из Украины в период действия мобилизации в Украине.

Источник: РБК-Украина.

Напомним, общая мобилизация в Украине продолжается, поэтому повестку осенью могут получить следующие категории украинцев:

с опытом военной службы, то есть пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

без опыта военной службы, пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет.

Также призвать осенью могут снятых и исключенных из военного учета мужчин от 18 до 60 лет, с "белым билетом".

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