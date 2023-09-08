На этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейший ягодный мини чизкейк.
"Это один из самых любимых десертов моей семьи. Я вообще обожаю сочетание крем сыра с ягодами, карамелью, шоколадом… Готовили? Если нет, то спешите! Это невероятно вкусно 😉", — советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Для песочной основы нам понадобятся:
- 170 г печенья крекер
- 85 г сливочного масла
Для сырного мусса "Мастер Шеф" Глинская берет:
- 100 г смородинового пюре без косточек
- 50 г малинового пюре без косточек
- 100 г сахарной пудры
- 12 г желатина + 60 мл воды
- 200 г сливочного сыра
- 350 мл сливок жирностью 30-33%
Для декора:
- взбитые сливки
- свежие ягоды
Сначала готовим основу для чизкейков. Для этого звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская измельчает печенье до состояния крошки и смешивает его с растопленным сливочным маслом.
Выкладываем крошку в силиконовые формы и отправляем в духовку, разогретую до 165 градусов, на 7-8 минут.
Желатин заливаем водой и оставляем его разбухать.
Смородиновое и малиновое пюре вместе с сахарной пудрой прогреваем в сотейнике и перемешиваем. После этого Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает ягодную массу с замоченным набухшим желатином и оставляет остывать.
Немного остывшую ягодную массу смешиваем со сливочным сыром, добавляем взбитые сливки. Готовый сырный мусс выкладываем на основу чизкейков и отправляем в морозилку.
Когда мини чизкейки застынут, "Мастер Шеф" Глинская вынимает их из формы и украшает взбитыми сливками и свежими ягодами.
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