Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", предложил интересный рецепт кабачков.

В этот раз у себя в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить малосольные кабачки (цуккини).

"Если вдруг, друзья или родственники хотят поделиться с вами кабачками, то можете смело брать - у меня есть для вас отличный рецепт, который вам нужно обязательно отведать!", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

900 г еще нежных цуккини

3 чайные ложки соли

2 столовые ложки меда

2.5 ст. л. ложки яблочного уксуса

3-5 зубочка чеснока

2 ложки растительного масла

пол пучка укропа

перец чили – по желанию

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кабачок кольцами 2-3 мм толщиной, складывает в миску, засыпает солью, хорошо перемешивает и оставляет на пол часа. За это время кабачки выпустят много воды.

Хорошо отжимаем из кабачков лишнюю жидкость, затем добавляем мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, измельченный укроп и растительное масло.

"Снова все перемешиваю. И уже можно есть 🫶 Поместите на несколько часов в холодильник и точно готово", - добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Владимира Ярославского из "Мастер Шеф":

"Что делать????? уже 4 раз подряд делаю. И муж говорит закатывай на зиму";

"Сделала по вашему рецепту цуккини. Вкусность 🤤. Не знаю продержится ли день в холодильнике. 😮 Потому что съедим!";

"Божеее! Что ни рецепт, - то прямое попадание в самое мое сердечко! 🥰".

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