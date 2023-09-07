В этот раз у себя в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить малосольные кабачки (цуккини).

"Если вдруг, друзья или родственники хотят поделиться с вами кабачками, то можете смело брать - у меня есть для вас отличный рецепт, который вам нужно обязательно отведать!", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • 900 г еще нежных цуккини
  • 3 чайные ложки соли
  • 2 столовые ложки меда
  • 2.5 ст. л. ложки яблочного уксуса
  • 3-5 зубочка чеснока
  • 2 ложки растительного масла
  • пол пучка укропа
  • перец чили – по желанию

рецепт, "Мастер Шеф"

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кабачок кольцами 2-3 мм толщиной, складывает в миску, засыпает солью, хорошо перемешивает и оставляет на пол часа. За это время кабачки выпустят много воды.

Владимир Ярославский

Хорошо отжимаем из кабачков лишнюю жидкость, затем добавляем мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, измельченный укроп и растительное масло.

"Снова все перемешиваю. И уже можно есть 🫶 Поместите на несколько часов в холодильник и точно готово", - добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Владимира Ярославского из "Мастер Шеф":

"Что делать????? уже 4 раз подряд делаю. И муж говорит закатывай на зиму";

"Сделала по вашему рецепту цуккини. Вкусность 🤤. Не знаю продержится ли день в холодильнике. 😮 Потому что съедим!";

"Божеее! Что ни рецепт, - то прямое попадание в самое мое сердечко! 🥰".

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