Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что пользуется услугами банка около 20 лет, но внезапно столкнулась с проблемой.

"ПриватБанк" снова разочаровал украинцев. Некоторые клиенты банка сталкиваются с негативными ситуациями и проблемами при пользовании услугами "ПриватБанк".

На специализированном веб-ресурсе "Минфин" был опубликован негативный отклик на работу "ПриватБанк". В этот раз клиент посетовал, что все его счета банк взял и без предупреждения закрыл.

Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что пользуется услугами банка около 20 лет. Она рассказала, что у нее был открыт счет ТОВ - без деятельности, движения средств нет, но висел остаток денег на счете. Деньги заблокировали и пользоваться ими было невозможно. После чего владелец ТОВ изменился, потому клиентка "ПриватБанк" подала необходимые документы для разблокировки этого счета.

"Мы ждали решения о разблокировании средств и актуализации данных. И вот 04.09.2023 я захожу взять выписку и не вижу денег вообще нигде. По результату все счета ТОВ оказались закрытыми и даже в электронном кабинете ГФС счета уже удалены", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

Клиентка "ПриватБанк" отметила, что в ответ оператор заявил, что по ее счету установлен отказ от деловых отношений и нужно посетить отделение для уточнения информации и написания заявления на вывод остатка средств.

"Это просто кошмар. Без всякого предупреждения банк закрыл все счета, полностью заблокировал деньги. Контактов отмечено было достаточно, это и номер телефона, и электронная почта, и само приложение. Я в шоке от такого поведения банка", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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