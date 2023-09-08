На странице Данилко, которая ведется от имени Верки Сердючки, появился неожиданный кадр – он был сделан во время выступления украинской звезды.

На нем можно увидеть фото Валерия Залужного, выведенное на большой экран, Сердючку с традиционной звездой на голове и сценическую маму Верки.

Фото было сделано одной из зрительниц выступления Верки Сердючки, а Данилко решил им поделиться.

«Наш герой. Наш защитник. Легенда. Валерий Залужный, вы – звезда новейшей истории Украины. Бесконечное уважение и благодарность», - высказывался ранее Андрей Данилко, обращаясь к Залужному со страницы Сердючки в Инстаграм.

Сейчас Андрей Данилко и Инна Белоконь, которую все знают как сценическую маму Верки Сердючки, в Майами.

«Джет-лег свергнут, обещаем расправиться и с вашим плохим настроением! Ждем вас завтра, Майами!», - писал Данилко накануне концерта Сердючки.

Ранее Данилко сообщил, что Сердючка полностью перешла на украинский язык.

"Я полностью перешел в песнях на украинский язык. Я пишу на украинском, но я и до этого писал очень много на нем. Сейчас все новые песни - на украинском или английском", - рассказывал Данилко в одном из интервью.

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