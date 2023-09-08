Продюсеру, актеру и телеведущему Юрию Горбунову на фоне скандала с комедийным сериалом сделали неожиданное предложение.

Юрию Горбунову предложили все-таки снять свой сериал, но по другому сценарию и вовсе не комедийному, пишет Politeka.net.

Так, одна из пользовательниц YouTube, комментируя новое интервью Юрия Горбунова, предложила в качестве сюжетной линии сериала историю своего мужа, которого мобилизовали.

«Юра, сними кино о моем муже. Простой директор школы, учитель физики, 25 февраля мобилизуют и бросают в Изюм, трое суток на морозе, под обстрелами, без каски, х... его знает для чего их туда бросили. Чудом, убегая 25 км, спасаются, обморозили руки, ноги. Дальше Донбасс, ракетные удары…», - рассказала женщина, добавив, что командир ее мужа решил, что учитель физики спокойно может учить стрелять из гранатомета.

По словам женщины, потом был перевод, госпиталь, обучение в столице, шок от "военного" Киева, и снова на Донбасс.

«Точно б…. комедия будет. Приезжай, там весело!», - заверила Юрия Горбунова жена бойца.

Женщина также подчеркнула, что никому не желает попасть на войну.

«Но в стране каждый Горбунов должен понять, что нам не до комедии, у нас жизнь разделилась на до и после 24 февраля. Когда нет связи с мужем, а во сне он заходит в дом обессиленный, и в этот момент просыпаешься, а в телефоне смс: жив, мы чудом вышли из ада. Какие комедии? Да украинцам еще годами придется оплакивать каждого погибшего, их списки больше, чем за годы Второй мировой войны», - пишет жена украинского защитника.

Напомним, Юрий Горбунов оказался в эпицентре скандала после того, как стало известно о съемках сериала за 33 миллиона гривен из госбюджета – компания шоумена "Прототип Продакшен" выиграла тендер на создание 24-серийной комедии "СМТ Ингулец".

В конце концов, Горбунов отказался от сериала за деньги из госбюджета, но заверил, что вместе с командой будет искать другие возможности для производства сериала.

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