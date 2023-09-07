Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить хрустящую квашеную капусту.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

2 кг белокочанной капусты

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ст. л. сухого укропа

1 ч. л. тмина

2 морковки

1 горсть клюквы или калины по желанию

Капусту шинкуем любым удобным способом и размером, убирая твердую часть кочана.

Нашинкованную капусту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко посыпает солью, сахаром, добавляет сушеный укроп и тмин. Хорошо мнем капусту руками, чтобы она пустила сок.

"Попробуйте капусту: она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если вам кажется, что соли недостаточно, добавьте еще. Готовая она не будет смаковать пересоленной", - объяснил победитель "Мастер Шеф" Клопотенко.

Морковь натираем на крупной или для корейской моркови терке. Добавляем тертую морковь и горсть клюквы или калины в капусту и перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Капусту плотно складываем в стеклянную банку. Накрываем банку чистой марлей, сложенной в несколько раз, и ставим ее в миску, чтобы туда стекала жидкость, выделяемая в процессе закваски.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, что капуста будет кваситься 3-4 дня в зависимости от температуры. Дважды в день ее нужно прокалывать палочкой до дна, чтобы высвободить пузырьки воздуха. Готовую капусту просто накрываем крышкой и ставим в холодильник.

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