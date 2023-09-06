В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную тушеную капусту, которую также можно использовать в качестве начинки для вареников.

"Краснокочанная капуста очень красивая. Мне похожа на Тризуб в разрезе. Я здесь готовил начинку для вареников, и получилась такая вкусная тушеная капуста, что ее сразу съели, не дождавшись теста!", - пишет судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

красная капуста

большая луковица

немного винного или яблочного уксуса

растительное масло, соль и душистый перец

изюм или вяленая клюква в дополнение

можно добавить немного молотого кориандра для аромата

Очень тоненько нарезаем капусту и лук – это главная задача.

На сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает растительное масло, разогревает, добавляет лук и немного поджаривает его, пока он не начнет едва изменять цвет.

Затем выкладываем на сковороду капусту, ее нужно несколько раз перемешать, чтобы не подгорела. Жарим несколько минут и только после этого добавляем соль, душистый перец и уксус. Накрываем крышкой и на медленном огне тушим до желаемой мягкости.

"Где-то на середине готовки добавил бланшированную клюкву. А размолотый кориандр уже почти в самом конце готовки, чтобы оставить аромат в капусте. По готовности, выключил огонь и дал еще постоять где-то 10 минут и можно есть!!!", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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