В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную тушеную капусту, которую также можно использовать в качестве начинки для вареников.
"Краснокочанная капуста очень красивая. Мне похожа на Тризуб в разрезе. Я здесь готовил начинку для вареников, и получилась такая вкусная тушеная капуста, что ее сразу съели, не дождавшись теста!", - пишет судья "Мастер Шеф" Ярославский.
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- красная капуста
- большая луковица
- немного винного или яблочного уксуса
- растительное масло, соль и душистый перец
- изюм или вяленая клюква в дополнение
- можно добавить немного молотого кориандра для аромата
Очень тоненько нарезаем капусту и лук – это главная задача.
На сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает растительное масло, разогревает, добавляет лук и немного поджаривает его, пока он не начнет едва изменять цвет.
Затем выкладываем на сковороду капусту, ее нужно несколько раз перемешать, чтобы не подгорела. Жарим несколько минут и только после этого добавляем соль, душистый перец и уксус. Накрываем крышкой и на медленном огне тушим до желаемой мягкости.
"Где-то на середине готовки добавил бланшированную клюкву. А размолотый кориандр уже почти в самом конце готовки, чтобы оставить аромат в капусте. По готовности, выключил огонь и дал еще постоять где-то 10 минут и можно есть!!!", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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