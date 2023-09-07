Надя Дорофеева, находясь в красном кресле тренера «Голос страны», напомнила благодаря кому Украина остается свободным и независимым государством.
«Я хочу сказать, что каждый день, шаг за шагом, наши ребята отвоевывают наши территории. И делают так, чтобы наша страна оставалась нашей», - отметила Дорофеева, не сдерживая слез.
Создатели шоу «Голос страны», комментируя слова Дорофеевой, подчеркнули, что на съемочной площадке царит «надэмоциональная атмосфера».
Напомним, что в команду Дорофеевой на «Голос страны» попал Юрий Городецкий – военный тылового обеспечения, чей вокал трогает до слез. Он защищает Украину ради своих детей и мечтает о том, чтобы они жили в свободной европейской стране.
Певец-военнослужащий развернул кресла двух тренеров и выбрал своей тренером именно Дорофееву.
«Я вижу в нем потенциального победителя. Голос до мурашек»,
«Невероятный голос. Слава герою. До мурашек и слез. Браво»,
«Супер красивое исполнение и до боли, легендарная песня»,
«Рыдаю каждый раз, как слышу этот голос», - комментируют выступление Городецкого зрители «Голос страны».
Съемки нового сезона «Голос країни» проходят в Варшаве.
Съемки первых трех этапов уже завершены и теперь тренеры Юлия Санина, Надежда Дорофеева, Артем Пивоваров и Иван Клименко готовятся к прямому эфиру в октябре.
Последние новости Украины:
"Голос страны" – как украинские мужчины выезжают в Польшу на съемки.
Также сообщалось, что продюсер "Голос страны" удивил откровением об Артеме Пивоварове.
"Голос страны-13", продюсер честно высказался о Саниной, Дорофеевой и Пивоварове.