Тренер нового сезона «Голос страны» Надя Дорофеева не смогла сдержать слез, говоря о важных вещах.

Надя Дорофеева, находясь в красном кресле тренера «Голос страны», напомнила благодаря кому Украина остается свободным и независимым государством.

«Я хочу сказать, что каждый день, шаг за шагом, наши ребята отвоевывают наши территории. И делают так, чтобы наша страна оставалась нашей», - отметила Дорофеева, не сдерживая слез.

Создатели шоу «Голос страны», комментируя слова Дорофеевой, подчеркнули, что на съемочной площадке царит «надэмоциональная атмосфера».

Напомним, что в команду Дорофеевой на «Голос страны» попал Юрий Городецкий – военный тылового обеспечения, чей вокал трогает до слез. Он защищает Украину ради своих детей и мечтает о том, чтобы они жили в свободной европейской стране.

Певец-военнослужащий развернул кресла двух тренеров и выбрал своей тренером именно Дорофееву.

«Я вижу в нем потенциального победителя. Голос до мурашек»,

«Невероятный голос. Слава герою. До мурашек и слез. Браво»,

«Супер красивое исполнение и до боли, легендарная песня»,

«Рыдаю каждый раз, как слышу этот голос», - комментируют выступление Городецкого зрители «Голос страны».

Съемки нового сезона «Голос країни» проходят в Варшаве.

Съемки первых трех этапов уже завершены и теперь тренеры Юлия Санина, Надежда Дорофеева, Артем Пивоваров и Иван Клименко готовятся к прямому эфиру в октябре.

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