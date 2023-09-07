Известны телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" признался, что сам попросил выстрелить в него.

Популярный украинский журналист, автор и ведущий шоу о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, как в него стреляли в упор на съемках в Колумбии.

На ютуб-канале "Мир наизнанку" вышла программа, в которой Дмитрий Комаров и его оператор Александр Дмитриев рассказали о закулисье своих экспедиций и показали то, что обычно остается за кадром смонтированных выпусков.

Дмитрий Комаров вспомнил самую эмоциональную съемку, это было в Колумбии на заводе бронежилетов. Там телеведущий надел бронник и сам попросил директора завода продемонстрировать всю защиту наглядно – то есть выстрелить в него.

"Я добровольно попросил выстрелить меня. Это когда мы делали сюжет про завод бронежилетов, и наглядно показывали, как они защищают. Он заряжает. Я готов, на раз, два, три. Я понимал, с одной стороны, что хозяин завода не будет рисковать своей репутацией и вряд ли убьет меня прямо перед камерой, в кадре, своими руками", - вспоминает Дмитрий Комаров.

По словам телеведущего, было очень волнительно, когда человек у него на глазах заряжает оружие и стреляет.

"Я видел, как человек заряжает револьвер, а потом молится. Направляет на меня и я затаил дыхание и ждал выстрела. Выстрел прозвучал, я практически ничего не почувствовал, был легкий удар", - признался Дмитрий Комаров.

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