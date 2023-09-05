На ютуб-канале "Голосу країни" появился анонс, в котором показали историю молодого украинского воина и ветерана войны Миши Панчишина. Парень прекрасно поет и решил попробовать свои силы в европейском сезоне "Голосу країни".

По словам Михаила, сидя в окопе, когда оккупанты взяли их подразделение в кольцо, он пообещал себе, что если выживет, то сделает так, чтобы об этой боли войны не забыл никто. Свою историю парень с творческим позывным "Пташкин" рассказал в сюжете анонса "Голосу країни".

"Привет, я Миша Панчишин. Мой творческий позывной "Пташкин". Я певец, ветеран войны. наше подразделение "Боевые бобры", мы зашли в самое пекло. И когда нас взяли в кольцо орки, сидя в окопе я пообещал: "Блин, Боже, если я отсюда выберусь живым, я сделаю так, чтобы об этой боли не забыл никто. Я хочу стать голосом неизвестных героев. Все будет Украина!", - рассказал в ролике Миша Панчишин.

Как видно в сюжете, "Пташкин" произвел впечатление не только на публику в зале, но и на звездных тренеров. Во время своего выступления воин исполнил авторскую песню "Невідомий герой", которая собрала тысячи прослушиваний и сотни комментариев на ютуб.

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