Сегодня Марго Робби 33 года, а ее состояние оценивается в 38,5 миллионов долларов, пишет Politeka.net.
При этом когда-то, еще 16-летней Марго Робби приходилось работать на трех работах одновременно - официанткой, горничной и продавщицей в маленьком магазинчике на пляже.
Так Марго Робби хотела поддержать маму, которая разрывалась между домом, детьми и больницей. Родители Марго Робби развелись, когда ей было пять лет.
Отметим, что первые роли Марго Робби стала получать ещё во время учёбы в средней школе - она сыграла главные роли в двух низкобюджетных инди-триллерах «Мститель» и «Я вижу тебя», вышедших на экраны спустя много лет.
Настоящим прорывом для Марго Робби стали съемки в фильме «Волк с Уолл-стрит». Однако этот успех, как ни удивительно, заставил ее задуматься о завершении карьеры. От столь радикального поступка Марго Робби отговорила ее мать. Отчасти именно благодаря ей Марго Робби может наслаждаться своим новым успехом – фильм «Барби» стал самым кассовым релизом года в 2023 году. Фэнтезийная комедия Греты Гервиг собрала 1,36 млрд долларов.
Сама Марго Робби заработает на фильме «Барби» ошеломительный гонорар – около $50 млн.
В Сети решили проследить, как менялась внешность Марго Робби на пути к славе и «космическим» гонорарам.
Так, в 2015-м году Марго Робби красовалась с удлиненным каре, а уже в следующем году снова сделала выбор в пользу волос ниже плеч.
Можно заметить, что Марго Робби любит укладывать волосы волнами и не расстается со светлым цветом волос, играя только с его оттенками.
«С возрастом молодеет»,
«Всегда превосходная»,
«Зубы шикарные»,
«Красотка!»,
«Была красавицей и остается», - обсуждают пользователи Инстаграм, как менялась внешность Марго Робби.
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