Популярная украинская певица Настя Каменских, которая получила волну хейта после скандального интервью у Маши Ефросининой, часто радует своих поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так в этот раз звезда поделилась видео с концерта с фрагментами, где исполняет свой хит "Красное вино" на украинском языке.

Похоже, Настя Каменских, как и многие ее звездные коллеги начала переводить свои песни на украинский язык, чтобы было с чем выступать на концертах. В ролике Настя Каменских выступает на сцене с украинской адаптацией своей русскоязычной песни, а внизу добавила еще и субтитры со словами.

В подписи к публикации Настя Каменских напиcала: "Красное вино, теплый летний дождь. Я не еду снова, ты не зовешь меня, ну что ж. До встречи 30.09 на большом сольном концерте в Киеве".

В комментариях к видео пользователи бурно отреагировали на украинскую адаптацию любимого хита певицы. Большинству такая трансформация песни понравилась, правда, нашлись и те, кто критикует артистку:

"До встречи! Будет невероятно!".

"Вау. Очень жду выход этой песни на украинском!".

"Война идет, а у них концерты?".

"Как же хорошо звучит на родном языке"

"Супер. Лучше звучит".

"Как это красиво".

"Красиво, но можно было и сразу на украинском писать".

"Когда мы услышим в переводе треки на украинском язык на цифровых платформах".

"Ваша песня, невероятно хорошо звучит на украинском языке".

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