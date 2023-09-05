Стартовал новый сезон кулинарного шоу страны «МастерШеф», где двадцатка любителей будет бороться за исполнение своих мечтаний.

Этот сезон "МастерШеф" стал уже двенадцатым, пишет Politeka.net.

На главной кухне страны будут снова соревноваться кулинары-любители, а совершенствоваться в мастерстве им традиционно будут помогать Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Зрители нового сезона «МастерШеф» горячо обсуждают новых участников и даже назвали имя кулинара, который, по их мнению, может стать победителем этого сезона.

В их числе и Роман Нестерчук.

«Роман готовил с детства, любил с бабушкой замешивать тесто. В семье все мужчины умеют готовить. С 24 февраля решил активно помогать Вооруженным силам, ТрО, а также мирным жителям», - рассказывают в «МастерШефе» об участнике нового сезона.

После деоккупации Киевщины вместе с семьей вернулся в Бучу. Но оказалось, что россияне разбомбили их дом.

«Потенциальный победитель! Уравновешенный и с чувством юмора. Буду болеть!»,

«Крутой! Фаворит с 1 выпуска. Не понимаю, почему какой-то там чувак его "похожим на уголовника" назвал. Видно же, что чел добродушный дядя! Милее некоторых девушек, которые на первый взгляд хрупкие. Думаю, дальше будет....»,

«Думаю, что это победитель»,

«Роман мне еще с отбора понравился. Такой большой добряк. И готовит очень хорошо. Поэтому я за него болею. Вообще, в этом сезоне мне понравились участники. Умеют готовить, интересные, харизматичные»,

«Это будущий победитель!»,

«Наверное, фаворит» , – обсуждают Романа зрители «МастерШеф-12».

Также оживленную дискуссию среди зрителей "МастерШеф-12" вызвала участница Ольга Рябенко – мама четырех детей, которая училась в кулинарной школе Ольги Мартыновской.

Зрители предполагают, что знакомство с Мартыновской станет в участии Ольги ключевым фактором.

«Ах, ну если из-за Мартыновской, то наверняка надолго на проекте»,

«Скорбь и печаль от таких персонажей»,

"Только по знакомству...".

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