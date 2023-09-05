В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить фаршированные томаты по-украински.

"Настоящий праздник вкуса и здорового питания. Сезон томатов в разгаре, поэтому давайте наслаждаться сезоном по полной. Не только свежими, но и запеченными в духовке с сочной начинкой - это просто топчик", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

помидоры – 1700-2000 г

фарш - 600 г

соль – 10 г

перец черный, кориандр, чеснок сушеный, чили – по вкусу

панировочные сухари - 30 г

кинза – 100 г

топленое сливочное масло – 20 г

лук – 200 г

гречка (сухая) – 40 г

моцарелла – 100 г

Гречку нужно замочить водой с вечера. Ее можно заменить рисом, булгуром или кус-кусом — будет очень вкусно.

Лук нарезаем небольшими кусочками и готовим на топленом сливочном масле с 2 ст.л. воды под крышкой 10 минут. После этого перебиваем его блендером до состояния пюре.

В фарш "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет панировочные сухари, пюре из лука, нарезанную зелень, замоченную с вечера гречку, соль и специи по вкусу.

С томатов срезаем верхушку и вычищаем сердцевину с помощью ножа и ложки. Фаршируем помидоры начинкой, кладем кусочки моцареллы, а сверху накрываем томаты шляпкой.

Отправляем помидоры в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут – и готово.

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