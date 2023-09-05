Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно приготовить шоколадные блины и порадовать своих близких. Этот рецепт очень прост в выполнении, а результат всегда безупречен.

Звезда и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился этим блюдом на своей странице в Instagram.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

190 граммов муки

500 мл теплого молока

1 яйцо

30 мл растительного масла

30 граммов сахара

1 пакетик ванилина

1 грамм соли

8 граммов какао

Вот пошаговый рецепт приготовления:

В глубокой посуде смешайте муку, яйцо, растительное масло, соль, сахар и ваниль, рассказывает "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также посоветовал, емного подогрейте молоко и добавьте его к остальным ингредиентам. Затем хорошо размешайте тесто. Добавьте какао-порошок и вновь хорошо перемешайте. Лучше всего использовать теплое молоко, чтобы какао хорошо растворилось.

Консистенция теста для блинов должна напоминать густую сметану, но не должна быть слишком жидкой. Именно при такой густоте теста он хорошо будет распределяться на сковороде, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде по полторы минуты с каждой стороны, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Сначала смажьте сковороду растительным маслом

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