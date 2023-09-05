Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как правильно и просто приготовить печенье.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал о простом и доступном варианте приготовления печенья.

Это печенье, хоть и напоминающее песочное, все равно не рассыпается. Если вы желаете приготовить хрупкое лакомство, мои восхитительные рецепты печенья всегда к вам под рукой. Чтобы печенье получилось с изысканной легкой текстурой и превосходным вкусом, важно использовать высококачественную свежую кокосовую стружку, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты:

100 г кокосовой стружки

100 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

50 г сахара

100 г мягкого масла

50 г сметаны (20% жирности)

2 яйца.

Пошаговый рецепт для кокосового печенья:

ШАГ 1 Включите духовку и предварительно разогрейте ее до 180 градусов. В большой миске соедините 100 г кокосовой стружки, 100 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя и 50 г сахара, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 2 В другой миске смешайте 100 г мягкого масла, 50 г сметаны и 2 яйца. Затем влейте эту смесь в сухие ингредиенты и замешайте до получения однородного теста.

ШАГ 3 "Мастер Шеф" Клопотенко рекомендует, сформируйте небольшие шарики из теста, выложите их на противень, предварительно покрытый пергаментом, и приплюсните их, чтобы получились печенья.

ШАГ 4 Выпекайте печенье в течение 15 минут до получения хорошей золотистой корки, посоветовал "Мастер Шеф" Клопотенко.

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