В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить одесскую икру из баклажанов.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • 2 больших (или 3 средних) баклажана
  • 3-4 болгарских перца
  • 2 средних томата
  • 3 зубочка чеснока
  • половина луковицы (лучше крымской)
  • много зелени - петрушка, кинза, зеленый лук
  • ароматное подсолнечное масло
  • можно добавить немного белого бальзамического или просто яблочного уксуса.

рецепт, "Мастер Шеф"

Баклажаны "Мастер Шеф" Владимир Ярославский протыкает вилкой в ​​нескольких месяцах, отрезает плодоножку и запекает на большом огне, вплоть до жженой кожуры, чтобы получить приятный подкопченный вкус.

"Перец или просто сжечь кожуру, или разрезать пополам, удалить семена, кожуру немного смазать растительным маслом и снова сжечь на огне - тогда он лучше чистится. Томаты тоже обжигаю быстро на большом огне, чтобы снялась кожура", - объясняет судья "Мастер Шеф" Ярославский.

рецепт, "Мастер Шеф"

Даем готовым овощам немного остыть, затем чистим их и мелко нарезаем. Также измельчаем чеснок, зелень и лук (его по желанию можно сбрызнуть уксусом).

"Хорошо солю и хорошо добавляю растительного масла - и можно есть! Лучше сразу - так вкуснее, потому что в холодильнике за пару дней свежесть немного теряется и вкус уже становится не такой", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.