В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить одесскую икру из баклажанов.
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 2 больших (или 3 средних) баклажана
- 3-4 болгарских перца
- 2 средних томата
- 3 зубочка чеснока
- половина луковицы (лучше крымской)
- много зелени - петрушка, кинза, зеленый лук
- ароматное подсолнечное масло
- можно добавить немного белого бальзамического или просто яблочного уксуса.
Баклажаны "Мастер Шеф" Владимир Ярославский протыкает вилкой в нескольких месяцах, отрезает плодоножку и запекает на большом огне, вплоть до жженой кожуры, чтобы получить приятный подкопченный вкус.
"Перец или просто сжечь кожуру, или разрезать пополам, удалить семена, кожуру немного смазать растительным маслом и снова сжечь на огне - тогда он лучше чистится. Томаты тоже обжигаю быстро на большом огне, чтобы снялась кожура", - объясняет судья "Мастер Шеф" Ярославский.
Даем готовым овощам немного остыть, затем чистим их и мелко нарезаем. Также измельчаем чеснок, зелень и лук (его по желанию можно сбрызнуть уксусом).
"Хорошо солю и хорошо добавляю растительного масла - и можно есть! Лучше сразу - так вкуснее, потому что в холодильнике за пару дней свежесть немного теряется и вкус уже становится не такой", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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