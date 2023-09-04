В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить одесскую икру из баклажанов.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

2 больших (или 3 средних) баклажана

3-4 болгарских перца

2 средних томата

3 зубочка чеснока

половина луковицы (лучше крымской)

много зелени - петрушка, кинза, зеленый лук

ароматное подсолнечное масло

можно добавить немного белого бальзамического или просто яблочного уксуса.

Баклажаны "Мастер Шеф" Владимир Ярославский протыкает вилкой в ​​нескольких месяцах, отрезает плодоножку и запекает на большом огне, вплоть до жженой кожуры, чтобы получить приятный подкопченный вкус.

"Перец или просто сжечь кожуру, или разрезать пополам, удалить семена, кожуру немного смазать растительным маслом и снова сжечь на огне - тогда он лучше чистится. Томаты тоже обжигаю быстро на большом огне, чтобы снялась кожура", - объясняет судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Даем готовым овощам немного остыть, затем чистим их и мелко нарезаем. Также измельчаем чеснок, зелень и лук (его по желанию можно сбрызнуть уксусом).

"Хорошо солю и хорошо добавляю растительного масла - и можно есть! Лучше сразу - так вкуснее, потому что в холодильнике за пару дней свежесть немного теряется и вкус уже становится не такой", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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