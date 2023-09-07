В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить десерт "Шоколадоголик".

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим ароматный и чрезвычайно вкусный десерт для шоколадноголиков. 🍫 Этот десерт готовится очень легко и приготовить его смогут даже дети 🙌 Обязательно попробуйте!", - советует "Мастер Шеф" Глинская.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

200 г черного шоколада (70%)

180 г сливочного масла жирностью 82%

5 яиц (комнатной температуры)

150 г сахара

2 г соли

30 г муки

+ 20 г какао-порошка для присыпки

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская растапливает и доводит до однородности шоколад вместе со сливочным маслом на паровой бане или в микроволновке.

Венчиком смешиваем яйца с сахаром.

Звезда "Мастер Шеф" Глинская использует разъемную форму диаметром 20-22 см. Ее нужно смазать сливочным маслом и присыпать какао порошком.

Добавляем шоколадно-масляную смесь в яичную массу и перемешиваем. Через сито добавляем соль, муку и перемешиваем все, чтобы не было комочков.

Шоколадное тесто выливаем в подготовленную форму и отправляем в духовку с конвекцией, разогретую до 160 градусов, на 25 минут.

Готовый десерт достаем из духовки, даем остыть при комнатной температуре и ставим на 3-4 часа в холодильник. Уже после этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская снимает форму, присыпает десерт какао-порошком и нарезает на порционные кусочки.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.