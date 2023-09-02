Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт кокосового печенья. Самое прекрасное в этом блюде, что на его приготовление нужно потратить лишь 30 минут вашего времени. После чего вы получите удивительно вкусный дессерт.

Евгений Клопотенко

"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что кокосы приобретают все большую популярность в кулинарном мире. Добавление кокосового привкуса придает глубине и нежности любому виду выпечки. К примеру, кокосовое печенье имеет нежную текстуру и освежающий вкус, а его приготовление очень простое и быстрое.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся для приготовления печенья:

  • 100 г кокосовой стружки
  • 100 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 50 г сахара
  • 100 г мягкого масла
  • 50 г сметаны 20%
  • 2 яйца

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал подробный рецепт приготовления кокосового печенья. Для начала Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов.

После чего, в большой миске объедините 100 г кокосовой стружки, 100 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 50 г сахара. В другой сосуде смешайте 100 г масла, 50 г сметаны и 2 яйца. Добавьте полученную смесь в сухие ингредиенты и тщательно замешайте, пока не получите однородное тесто.

Как отметил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, дальше формируйте из теста небольшие шарики, разместите их на покрытой бумагой для выпечки противни и сожмите немного, чтобы сформировать печени. Выпекайте печенье в течение 15 минут или до получения красивой золотисто-коричневой цветовой палитры.

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