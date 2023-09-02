"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что кокосы приобретают все большую популярность в кулинарном мире, потому пора попробовать печенье из кокосовой стружки.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт кокосового печенья. Самое прекрасное в этом блюде, что на его приготовление нужно потратить лишь 30 минут вашего времени. После чего вы получите удивительно вкусный дессерт.

"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что кокосы приобретают все большую популярность в кулинарном мире. Добавление кокосового привкуса придает глубине и нежности любому виду выпечки. К примеру, кокосовое печенье имеет нежную текстуру и освежающий вкус, а его приготовление очень простое и быстрое.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся для приготовления печенья:

100 г кокосовой стружки

100 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

50 г сахара

100 г мягкого масла

50 г сметаны 20%

2 яйца

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал подробный рецепт приготовления кокосового печенья. Для начала Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов.

После чего, в большой миске объедините 100 г кокосовой стружки, 100 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 50 г сахара. В другой сосуде смешайте 100 г масла, 50 г сметаны и 2 яйца. Добавьте полученную смесь в сухие ингредиенты и тщательно замешайте, пока не получите однородное тесто.

Как отметил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, дальше формируйте из теста небольшие шарики, разместите их на покрытой бумагой для выпечки противни и сожмите немного, чтобы сформировать печени. Выпекайте печенье в течение 15 минут или до получения красивой золотисто-коричневой цветовой палитры.

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