В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить итальянский сливовый пирог.
"Пирог получается необыкновенно вкусным и изысканным. Благодаря заварному крему и песочной основе он просто неотразим! Такие итальянские пироги — еще одна визитка итальянской кухни. Готовим, пока слива на полочках!", — советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для крема нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 мл молока
- 1 яйцо
- 100 сахара
- 25 г кукурузного крахмала
- 8 г ванильного сахара
Для теста "Мастер Шеф" Литвинова берет:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 100 мл подсолнечного масла
- 380 г муки
- 10 г разрыхлителя
Для начинки: 150-200 г слив
В сотейнике или кастрюле венчиком смешиваем все ингредиенты для крема, ставим на огонь и постоянно помешиваем. Когда крем начнет загущаться, варим еще 2-3 минуты и снимаем с плиты. Готовый крем "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова перекладывает в другую посуду и отправляет в холодильник или морозильник остывать.
Далее готовим тесто. Смешиваем яйца с сахаром, добавляем растительное масло, смесь муки с разрыхлителем и замешиваем тесто. Накрываем его миской и даем постоять 20 минут.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отделяет 1/4 часть теста, раскачивает его между двумя листами пергамента и выкладывает в форму с низким бортиком диаметром 26 см, формирует аккуратный бортик. Из остального теста делаем тоненькие колбаски и выкладываем на основу кругами, как на видео, а в середину — маленький колобок.
Крем с помощью кондитерского мешка выкладываем между кружками теста. Сверху на крем выкладываем ломтики сливы.
Запекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. За 10 минут до конца приготовления "Мастер Шеф" Литвинова присыпает его смесью сахара и корицы.
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