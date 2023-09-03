В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить итальянский сливовый пирог.

"Пирог получается необыкновенно вкусным и изысканным. Благодаря заварному крему и песочной основе он просто неотразим! Такие итальянские пироги — еще одна визитка итальянской кухни. Готовим, пока слива на полочках!", — советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для крема нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 мл молока

1 яйцо

100 сахара

25 г кукурузного крахмала

8 г ванильного сахара

Для теста "Мастер Шеф" Литвинова берет:

2 яйца

100 г сахара

100 мл подсолнечного масла

380 г муки

10 г разрыхлителя

Для начинки: 150-200 г слив

В сотейнике или кастрюле венчиком смешиваем все ингредиенты для крема, ставим на огонь и постоянно помешиваем. Когда крем начнет загущаться, варим еще 2-3 минуты и снимаем с плиты. Готовый крем "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова перекладывает в другую посуду и отправляет в холодильник или морозильник остывать.

Далее готовим тесто. Смешиваем яйца с сахаром, добавляем растительное масло, смесь муки с разрыхлителем и замешиваем тесто. Накрываем его миской и даем постоять 20 минут.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отделяет 1/4 часть теста, раскачивает его между двумя листами пергамента и выкладывает в форму с низким бортиком диаметром 26 см, формирует аккуратный бортик. Из остального теста делаем тоненькие колбаски и выкладываем на основу кругами, как на видео, а в середину — маленький колобок.

Крем с помощью кондитерского мешка выкладываем между кружками теста. Сверху на крем выкладываем ломтики сливы.

Запекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. За 10 минут до конца приготовления "Мастер Шеф" Литвинова присыпает его смесью сахара и корицы.

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