"Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что зразы из картофеля, даже без дополнительных начинок, обладают отличным вкусом.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт картопляных зразов, которые всегда получаются вкусными. Если нужно найти продукт, соответствующий идее универсальности, то, наверное, лучшим выбором был бы картофель. Из него получается гарнир, а также это хороший компонент для салатов и супов. А зразы и вовсе невероятные.

"Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что зразы из картофеля, даже без дополнительных начинок, обладают отличным вкусом и поражают своим совершенством. Это как главная актриса в своем собственном фильме – картофель наталкивает на роль всех вкусов и гастрономических ощущений.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся для приготовления зразов:

500 г картофеля

1 яйцо

3 ст.л. муки с горкой

⅓ ч.л. соли

2 ст.л. муки для подпила

2 ст.л. масла для жарки

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что надо сначала отварить 500 грамм картофеля в кожуре. Для этого нужно варить ее в течение примерно 20 минут, пока картофель станет мягким. Затем подождите, пока она охладится, а затем очистите от кожуры. Измельчите картофель, можно с использованием мясорубки.

Как рассказал "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, далее нужно добавить одно яйцо, 3 столовые ложки горчицы и 1/3 чайной ложки соли. Начните замешивать тесто.

Далее нужно создать овальные зразы, их может получиться около 5-6 штук. Во время формирования зразов, обсыпьте руки мукой во избежание прилипания теста. Каждый сразу нужно делать примерно из 2 столовых ложек теста. После этого включаем духовку и разогреваем до 180 градусов.

"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что дальше на сковороде разогреваем 2 столовых ложки масла и обжариваем зразы с обеих сторон до получения румяной корочки. Положите обжаренные зразы на противень, застеленный пергаментом, и доведите до готовности в течение 10 минут в предварительно разогретой духовке.

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