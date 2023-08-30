В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить рататуй из баклажанов с мясом.
"Чрезвычайно вкусное и привлекательное блюдо, которое может стать вашим фирменным в этом году! Много овощей и чрезвычайно сочное мясо внутри, то, что нужно, чтобы удовлетворить всех, и ребят, и девушек", — советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 800 г
- помидоры – 350-450 г
- картофель – 600 г
- фарш мясной – 350 г
- лук – 170 г
- кинза – 50 г
- панировочные сухари - 20 г
- молоко - 50 г
- моцарелла – 200 г
- сливочное масло топленое – 20 г
- томатне пюре - 200 г
- соль – 1 ч.л.
- черный перец – 1/2 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
Баклажаны и картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает тоненькими слайсами. В отдельных емкостях в подсоленной воде отвариваем картофель и баклажаны 10-15 минут.
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Лук нарезаем и обжариваем. Панировочные сухари замачиваем в молоке. Зелень нарезаем.
Далее звезда "Мастер Шеф" Литвинова смешивает фарш с замоченными сухарями, жареным лучком и измельченной зеленью.
Помидоры нарезаем слайсами. Делаем "сэндвичи" из картофеля, баклажана, фарша и помидора. Выкладываем их в форму: если круглая форма – то по кругу, если прямоугольная – то рядами.
Сверху "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смазывает "сэндвичи" томатным пюре с помощью кисточки, посыпает натертой моцареллой и отправляет рататуй в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
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