В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить рататуй из баклажанов с мясом.

"Чрезвычайно вкусное и привлекательное блюдо, которое может стать вашим фирменным в этом году! Много овощей и чрезвычайно сочное мясо внутри, то, что нужно, чтобы удовлетворить всех, и ребят, и девушек", — советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • баклажаны – 800 г
  • помидоры – 350-450 г
  • картофель – 600 г
  • фарш мясной – 350 г
  • лук – 170 г
  • кинза – 50 г
  • панировочные сухари - 20 г
  • молоко - 50 г
  • моцарелла – 200 г
  • сливочное масло топленое – 20 г
  • томатне пюре - 200 г
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец – 1/2 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1/2 ч.л.

рецепт, "Мастер Шеф"

Баклажаны и картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает тоненькими слайсами. В отдельных емкостях в подсоленной воде отвариваем картофель и баклажаны 10-15 минут.

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Лук нарезаем и обжариваем. Панировочные сухари замачиваем в молоке. Зелень нарезаем.

Далее звезда "Мастер Шеф" Литвинова смешивает фарш с замоченными сухарями, жареным лучком и измельченной зеленью.

Помидоры нарезаем слайсами. Делаем "сэндвичи" из картофеля, баклажана, фарша и помидора. Выкладываем их в форму: если круглая форма – то по кругу, если прямоугольная – то рядами.

рецепт, "Мастер Шеф"

Сверху "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смазывает "сэндвичи" томатным пюре с помощью кисточки, посыпает натертой моцареллой и отправляет рататуй в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

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