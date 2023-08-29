Известная актриса Анна Кошмал рассказала о том, что сейчас происходит в ее личной жизни с мужем.

Популярная украинская Анна Кошмал, которая была звездой сериала "Сваты", рассказала в социальной сети Инстаграм о личной жизни. Артистка решила ответить на личніе вопросі, касающиеся ее отношений, семьи, возможного развода с супругом. Анна Кошмал поделилась детальнее всем в Сторис.

Как известно, обычно Кошмал избегает публичных упоминаний о своей второй половинке и держит подальше от глаз публики совместные фотографии с Иваном. Тем временем, публика, которая заслуженно интересуется жизнью Кошмал, начала строить догадки о том, что в их отношениях что-то пошло не так. Не оставив без внимания эту тему, поклонники обратились к самой актрисе, чтобы узнать правду.

"А кто сказал, что я разошлась с мужем? Или я чего-то не знаю?" - отреагировала на вопросы Кошмал, не раскрывая информацию о том, какая сейчаст ситуация в семье. По мнению артистки, не обязательно выставлять жизнь напоказ, чтобы быть счастливой. А у них с мужем все в порядке и без публичных высказываний.

Касаясь начала их отношений, Анна Кошмал призналась, что именно она сделала первый шаг. Во время одной из своих интерактивных сессий с поклонниками она даже поделилась редким романтическим снимком с Иваном. Однако, как обычно, лицо ее возлюбленного осталось в тени, не раскрывая его публике.

Ранее в Инстаграм Анна Кошмал рассказала о пугающем инциденте, произошедшем с ней в Киеве. По ее словам, во время возвращения домой за рулем автомобиля, она оказалась в опасной ситуации – ее преследовали двое мужчин.

Эти люди требовали, чтобы Анна вышла из машины, угрожая ей. Однако, благодаря появлению свидетелей, актриса смогла избежать более серьезных последствий и уехать домой.

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