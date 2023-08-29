Соединенные Штаты Америки видят очень многое, что происходит на территории России и делится этими данными с Украиной.

Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

«Да, конечно, американские спутники видят, откуда летят дроны. Тем более что, если эти дроны запускаем мы, то Соединенные Штаты знают об этом. Что мы запускаем дроны. Мы координируем очень много наших действий с Соединенными штатами Америки, они нам помогают во всем», - подчеркнул Жданов, отвечая на вопрос, могут ли американские спутники фиксировать, с какого направления летят дроны.

По словам Жданова, Америка помогает Украине в планировании, организации и ведении боевых действий. Более того, Украина уведомляет США о своих дроновых атаках.

«Кстати, как пишет издание The Economіst, а они не дают повода сомневаться в их правдивости информации, они говорят, что накануне атак беспилотников Соединенные Штаты Америки или американская разведка дает полную информацию по системам ПВО, расположеным на территории Российской Федерации. Так что, мы можем и планировать маршрут этих беспилотников в обход системы ПВО и рассчитывать на какой-то успех», - подчеркнул Жданов.

Подробности таких операций секретные и составляют военную тайну.

«Врага надо громить везде, и на оккупированной территории и на его же собственной территории, поэтому не надо ему знать лишней информации. Будет сюрприз. Кстати, так сказал глава службы разведки Украины, что будет еще много сюрпризов. Так что пусть привыкают теперь или выводят свои войска и прекращают эту кровопролитную войну», - отметил военный эксперт.

Добавим, по данным издания The Economist, 35-40% украинских дронов долетают до зоны расположения цели.

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