Популярная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была ведущей "Евровидения", а теперь стала тренером нового сезона "Голосу країни", поделилась кадрами из закулисья.

Как известно, в этом году из-за войны команда проекта приняла решение снимать новый сезон в соседней Польше. И процесс уже полным ходом идет. Так, Юлия Санина поделилась в своих Instagram-сторис кадрами из закулисья репетиций. По словам артистки и тренера, то что сейчас происходит зрители увидят позже в эфире, а она переживает все эти эмоции уже сейчас.

"Сегодня у нас очень интересный день, потому что мы на репетициях с участниками "Голосу країни". Вы это увидите намного позже в эфирах, а я это вижу уже сегодня и могу сказать, что я горжусь работой всей нашей команды", - рассказала Юлия Санина в одной из сторис.

Также в сторис артистка показала репетиционный процесс и все то, что происходило в закулисье "Голосу країни".

"Все сосредоточены максимально на участниках. У меня чудесная команда", - подписала сторис Юлия Санина.

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