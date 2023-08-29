Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина, которая уже попадала под критику украинцев за слишком откровенные фото своего тела, снова решила раздраконить пользователей Instagram.

Так, в этот раз Ксения Мишина опубликовала на своей странице кадры роскошного отдыха в Израиле, куда отправилась со своим сыном. Как видно, артистка устроила целую фотосессию в удивительной локации на фоне пальм, воды и небоскребов. Перед камерой Ксения Мишина сверкала прелестями в ультракоротком наряде, который только подчеркнул ее длинные стройные ноги.

В одной из сторис с этой локации Ксения Мишина написала: "Как сказал один мой умный знакомый: деньги нужно тратить на путешествия и на обучение. Это две вещи, которые развивают человека".

Похоже, именно этим Ксения Мишина и занимается, тратя деньги на роскошные путешествия. Ведь Израиль, это не первое место, где актриса этим летом отдыхает, судя по кадрам в ее микроблоге.

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