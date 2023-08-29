Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, индексация пенсий в Украине отстает от реального роста стоимости жизни, поэтому сейчас правительство разрабатывает механизм, при котором повышение пенсий будет успевать за ростом цен. Об этом, добавляет она, рассказала министерка социальной политики госпожа Жолнович в интервью одному из украинских СМИ.

«Хотят сделать так, чтобы деньги, которые будут получать пенсионеры, соответствовали ценам, которые сейчас есть, и т.д., потому что пенсии, к сожалению, не успевают сейчас за ростом цен, тарифов, услуг и всего прочего. В Украине коэффициент замещения пенсии зарплатой очень невысокий, он составляет около 29%. То есть, выйдя на пенсию, украинец будет получать меньше 30% своей прежней платы», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Но это, констатирует она, не единственная проблема вообще всех пенсионных выплат. Как объясняет журналистка, дело в том, что в Украине законом предусмотрена ежегодная индексация пенсии, которая должна компенсировать рост стоимости жизни, то есть пенсия должна повышаться с учетом ежегодной инфляции. Однако, продолжает она, так не получается, говорит Жолнович, с каждым годом индексированная пенсия все больше отстает от стоимости жизни.

«Как сказала министерка Жолнович, правительство работает над новым механизмом расчета пенсий. Что за механизм, молчат, говорят только, что это будет механизм, в котором большую роль отведут стажу работы пенсионера, а также зарплате, которую он получал, и от этого будет зависеть то, сколько человек будет получать. И не исключено, что механизм индексации пенсии заменят каким-то другим, учитывающим все реальные инфляционные процессы в стране», - объясняет Екатерина Котенкова.

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