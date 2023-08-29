Кулинарное шоу «МастерШеф» с судьями Ярославским, Хименесом-Браво и Мартыновской возвращается, новый сезон станет уже 12-м.

Стать участницей "МастерШеф-12" решила и эксцентричная звезда другого реалити-шоу "Супермама" Анастасия Арбузова.

Зрители «МастерШеф» сразу ее узнали, а Владимиру Ярославскую пришлось даже пробовать блюдо, которое «Супермама» принесла судьям.

«Ооо… Я не Эктор, конечно, но смотрите», - удивился Ярославский, достав из блюда Арбузовой огромную кость.

Но «Супермама» не растерялась: «Да, это рыбка. У нее есть косточка».

«Но вы сказали, что это филе…», - отметил Ярославский, увидев и другие косточки. Судья МастерШеф очень удивился, что девушка вообще не выбирала из блюда косточки.

Сама Арбузова, объясняя качество своего блюда, отметила, что в ресторанных блюдах, которые она пробовала, в большинстве случаев есть косточки.

«Она сунется в любое шоу, пиара не хватает»,

«Очень неприятная женщина»,

«Так и надо ей, а то лезет во все проекты, а сама хамка невоспитанная, в каждой дыре затычка. Хоть кто-то ее на место поставил»,

«Боже, уже и сюда приперлась»,

«Критиковала профессиональных поваров, что не вкусно! А сама элементарных вещей не знает. Корчит из себя непонятно что»,

«Боже, Арбузова, это позор»,

«Наконец-то хоть кто-то поставил ее на место»,

«И сюда уже приперлась», - комментируют появление участницы шоу «Супермама» на кухне «МастерШеф».

Съемки «МастерШеф-12» длились 2,5 месяца с соблюдением всех правил безопасности. На первом этапе кастинга в «МастерШеф-12» творческая команда проекта получила около 1500 анкет.

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