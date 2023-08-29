Стать участницей "МастерШеф-12" решила и эксцентричная звезда другого реалити-шоу "Супермама" Анастасия Арбузова.
Зрители «МастерШеф» сразу ее узнали, а Владимиру Ярославскую пришлось даже пробовать блюдо, которое «Супермама» принесла судьям.
«Ооо… Я не Эктор, конечно, но смотрите», - удивился Ярославский, достав из блюда Арбузовой огромную кость.
Но «Супермама» не растерялась: «Да, это рыбка. У нее есть косточка».
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
В Беларусь перебрасывают военных из еще одной страны: зачем и есть ли риск для Украины
Скандал с отменой концертов лидера "Вопли Видоплясова" Скрипки в Европе: раскрыты детали атаки россиян
Серьезная угроза прорыва: оккупанты согнали резервы к украинскому городу
НБУ ввел в обращение новые деньги, общие с Польшей: как они выглядят и что нужно знать украинцам
«Но вы сказали, что это филе…», - отметил Ярославский, увидев и другие косточки. Судья МастерШеф очень удивился, что девушка вообще не выбирала из блюда косточки.
Сама Арбузова, объясняя качество своего блюда, отметила, что в ресторанных блюдах, которые она пробовала, в большинстве случаев есть косточки.
«Она сунется в любое шоу, пиара не хватает»,
«Очень неприятная женщина»,
«Так и надо ей, а то лезет во все проекты, а сама хамка невоспитанная, в каждой дыре затычка. Хоть кто-то ее на место поставил»,
«Боже, уже и сюда приперлась»,
«Критиковала профессиональных поваров, что не вкусно! А сама элементарных вещей не знает. Корчит из себя непонятно что»,
«Боже, Арбузова, это позор»,
«Наконец-то хоть кто-то поставил ее на место»,
«И сюда уже приперлась», - комментируют появление участницы шоу «Супермама» на кухне «МастерШеф».
Съемки «МастерШеф-12» длились 2,5 месяца с соблюдением всех правил безопасности. На первом этапе кастинга в «МастерШеф-12» творческая команда проекта получила около 1500 анкет.
Последние новости Украины:
Эктора Хименеса-Браво перестали узнавать после операции.
Имя победителя "МастерШеф. Профессионалы" раскрыли до финала.
Кроме того, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом вертута со шпинатом.