Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в YouTube-shorts забавное видео, в котором спародировал разговор типичного российского Ваньки с его женой.

Надо сказать, что Юрий Великий ранее уже примерял этот образ в своих пародиях, а также на концертах "Вечернего квартала". В этой пародии комику обычно помогает актриса "Женского квартала" Настя Оруджова, которая играет жену "Ваньки".

В ролике Ванька и его жена сначала обсуждают украинские унитазы. Затем женушка рассказывает о подруге, к которой муж с войны вернулся без ноги, зато она поучила выплаты и купила себе новый телефон "без кнопок". И пока Ванька жаловался на потери на фронте, его жена не унималась по поводу телефона. Выглядит этот диалог очень забавно и эпично.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Солдаты без ног, телефон без кнопок, диктатор без мозгов. Так и живут".

"Юрий, Вы такой типичный Ванька здесь. Ну, как вам удается так гениально показать их?".

"Без кнопок, Ваня, без кнопок телефон".

"Телефон без кнопок, супер, а что муж без ног – ей плевать".

"Юрий, знайте, вас смотрят и в России! Смотрят и смеются! Очень нравятся ваши видео, продолжайте. И победы Украине".

"Дети растут, и пеня растет".

"Настюха, слов нет! Ребята великолепно "включаются". Мира поскорее, победы Украине!".

"Так там две белых штуки: унитаз и стиральная машина. Главное не перепутать и не стирать в унитазе".

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