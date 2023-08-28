Популярная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая ушла с "Квартал 95" и стала ведущей вечернего шоу "Тихий вечер" в новом праздничном выпуске программы была обескуражена своими гостями.

Как оказалось, в выпуске, приуроченном Дню Независимости Украины, гостями стали военные из третьей штурмовой бригады. Среди них были двое парней из "Лиги Смеха", с которыми Елена Кравец раньше работала и выступала. Это Виктор Розовый из команды "Загорецкая" и Александр из команды "Лукас".

Однако, как оказалось, Елена Кравец просто не узнала Александра, который имеет позывной "Лукас", хотя была даже тренером его команды в "Лиге Смеха". Прямо в эфире телезвезда искренне была потрясена и обескуражена этой информацией.

"Боже, Саня, Лукас… Слушай, это какая-то другая жизнь. Просто я… Ох…", - вырвалось у обескураженной Елены Кравец.

"Водички, водички принесите", - засуетился Виктор Розовый.

Но Елена Кравец быстро овладела собой, выпила воды и продолжила разговор с военными.

К слову, в этом выпуске телеведущая обсуждала с парнями из третьей штурмовой бригады, которые воевали под Бахмутом, их ютуб-шоу "Движ", а также задала вопросы, которые чаще всего интересно узнать гражданским людям. Военные с шутками и хорошим настроением отвечали на эти вопросы, а также поделились, кто о чем мечтает.

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