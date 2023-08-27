Евгений Кошевой во время нового концерта "Единого квартала" рассказал, что зашел на сайт prozorro и прозрел.

"Этот сайт несколько лет назад был создан, чтобы сделать невозможной коррупцию в государственных закупках. На практике это стало Инстаграмом для коррупционеров, где они друг перед другом просто хвастаются, сколько денег удалось распилить.

Приведу пример: мы этот праздничный концерт хотели начать эффектно, чтобы вышел оркестр, но мы не смогли найти барабан, потому что все барабаны здесь – 900 тысяч на кожаные барабаны. Понятно, что 900 тысяч — это не самая большая сумма, которую в Украине тратили, чтобы натянуть кожу, Оксана Марченко тому подтверждение... Я надеюсь, что если кожаные барабаны все-таки появятся в бомбоубежище, то они будут из кожи того человека, чей был этот тендер", - шутит Евгений Кошевой из "Квартал 95".

Евгений Кошевой добавил, что барабаны – это еще не апогей распила денег. Так, например, чиновники заказали овощерезки для укрытия на полтора миллиона гривен.

"Сейчас сильно удивлю авторов этого тендера: просто можно купить нож за 100 грн, им можно заменить овощерезку, фрукторезку, хлеборезку, закрутить винт, а еще это точилка для карандашей. А главное с помощью ножа можно избавить местные власти от таких людей", — возмутился Евгений Кошевой из "Квартал 95".

Кроме того, Кошевой отметил госзакупку конструкторов для детей в укрытие на миллион гривен и туалетной бумаги на 2,5 млн. Звезда "Квартал 95" также пошутил над "честными" чиновниками Ольшанского сельского совета, закупившими духи и презервативы на сумму 138 гривен.

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