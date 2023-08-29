В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить кетчуп из кабачков.
"Вы прочитали и услышали все верно! Кабачки и лук как основа, а томатная паста и специи делают отличную композицию. Соус хорошо подходит как к мясу, к пасте, или может быть основой для многих мясных блюд. Например, к митболам или просто к голубцам ))) Соус очень вкусный и полезный. Он намного легче и дешевле в приготовлении, чем обычный", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кабачки – 1,5 кг
- лук – 0,5 кг
- томатная паста - 0,5 кг
- перец чили – 1 ч.л.
- сахар – 2-3 ст.л.
- оцет 9% - 70 г
- перец горошком – 10 г
- 5-6 шт. гвоздики
- 5-6 листочков лавра
- соль – 2 ст.л. без горки
Произвольными небольшими кусочками нарезаем кабачки и лук. Солим овощи, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
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Лавровые листья, гвоздику и черный перец "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова складывает в марлю и фиксирует зубочистками. Этот мешочек отправляем в кастрюлю к кабачкам.
Ставим кастрюлю на максимальный огонь и готовим, пока жидкость почти полностью испарится, периодически помешивая.
После этого "Мастер Шеф" Литвинова достает мешочек со специями, а кабачки с луком пробивает блендером до однородности.
Добавляем в кабачки перец чили, сахар, томатную пасту, уксус и провариваем все вместе еще 10 минут.
"Когда соус закипает, он очень сильно брызжет, так что накройте его крышкой или ситом, чтобы не мыть кухню 😜", - добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Закрываем кабачковый кетчуп в стерилизованные банки. Хранить соус следует в темном месте.
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