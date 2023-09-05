Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт аджики с кабачков. Он рекомендует создать вкусное и острое аджику из кабачков на долгое время хранения. По словам "Мастер Шефа", такой вариант приготовления точно сможет порадовать позже зимой.

Ингредиенты (на 1,2 литра):

500 г томатов сорта Сливка

1 большой перец чили

1 сладкий перец

1 большая морковь

1 большой репчатый лук

1 кг кабачков

6 зубчиков чеснока

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки соли

100 мл подсолнечного масла

2 столовые ложки 9%-ного уксуса

5 горошин душистого перца

Приготовление:

Шаг 1: Промойте 500 г томатов, сделайте крестообразные надрезы на каждом томате и погрузите их в кипяток на 40 секунд. После этого снимите шкурку, разрежьте томаты пополам и удалите плодоножку, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: Подготовьте остальные овощи. Очистите лук и морковь, а с кабачков снимите хвостики и, при необходимости, кожуру. Разрежьте сладкий и острый перец пополам, уберите семена. Нарежьте все овощи на небольшие кусочки, удобные для дальнейшей обработки в мясорубке или блендере, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 3: " Мастер Шеф" Клопотенко также делится, перекрутите кабачки, томаты, сладкий перец, морковь и лук через мясорубку и поместите получившуюся массу в большую кастрюлю. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите овощи в течение 20 минут. В это время подготовьте стерилизованные банки и крышки для консервирования.

Шаг 4: Пока овощи варятся, измельчите острый перец чили и 6 зубчиков чеснока. Добавьте их в кастрюлю к остальным овощам и варите еще 15 минут.

Шаг 5: Добавьте в кастрюлю с овощами 1 столовую ложку сахара, 2 столовые ложки соли, 5 горошин душистого перца и 100 мл подсолнечного масла. Тщательно перемешайте и варите еще 5 минут, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 6: Снимите кастрюлю с огня, добавьте 2 столовые ложки 9%-ного уксуса и хорошо перемешайте овощную массу. Разлейте готовую аджику по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

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