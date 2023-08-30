Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить идеальной мясо на улице благодаря маринаду.

Популярный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в этот раз поделился своим рецептом маринада, который превращает любое мясо в произведение кулинарного искусства. Эту ценную рецептурную находку кулинар представил в своей публикации в Instagram, где он активно делится своими гастрономическими открытиями.

По словам «Мастер Шефа», этот маринад обогащает мясо, приготовленное на открытом огне, неповторимым вкусом и ароматом. Хименес-Браво заверяет, что такой способ маринования придает мясу нежность и невероятную сочность.

Для создания этого маринада от «Мастер Шефа» Хименес-Браво, рассчитанного на 1 килограмм любого вида мяса, вам потребуются следующие ингредиенты:

0,5 литра нежирного кефира

0,5 литра высокогазированной минеральной воды

1 столовая ложка дижонской горчицы

По половине чайной ложки копченой паприки,

сушеного чеснока,

сушеного лука

сушеного имбиря

По 5 горошин черного и душистого перца

2 веточки тимьяна

3 лавровых листа

«Мастер Шеф» Хименес-Браво уверяет, данный вариант маринада превратит мясо в нежное и поможет хорошо прожариться. Он подарит вашему блюду утонченность и глубокий вкус, которые невозможно упустить, считает «Мастер Шеф» Хименес-Браво.

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