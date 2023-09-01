Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил рецепт пирога с морковью, который точно порадует осенью.

Звездный повар "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт простого, но вкусного пирога. На пороге осени, когда за окном совсем скоро станет прохладнее, приходит время для уютных встреч с чашкой ароматного чая дома. Вкусный морковный пирог по рецепту Эктора Хименес-Браво были представлен на его странице в Инстаграм.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Кристаллический сахар — 100 граммов.

Тростниковый сахар — 100 граммов.

Растительное масло — 150 граммов.

Эссенция ванили — 2 грамма.

Свежие куриные яйца — 5 штук.

Пшеничная мука — 160 граммов.

Порошок разрыхлитель для теста — 2 грамма.

Ароматная корица — 2 грамма.

Свежая натёртая морковь — 120 граммов.

Нежный крем-сыр — 450 граммов.

Сгущенное молоко — 100 граммов.

Грецкие орехи, аккуратно измельченные — 20 граммов.

Инструкция:

В одной глубокой миске соедините кристаллический сахар, тростниковый сахар, растительное масло, эссенцию ванили и добавьте пять свежих куриных яиц, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Постепенно введите просеянную пшеничную муку, а также порошок разрыхлитель для теста и ароматную корицу.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородной, а затем аккуратно добавьте свежую натёртую морковь. Вылейте полученное тесто в форму, предварительно покрытую пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35-40 минут.

Пока пирог готовится, готовьте нежный крем. В глубокой чаше объедините нежный крем-сыр и сгущенное молоко, затем активно взбейте композицию до получения однородной текстуры, также добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Остывший морковный бисквит покройте этой манящей смесью, создавая нежное покрывало на его поверхности. Поместите пирог в холодильник на один час.

Перед подачей, украсьте верхушку пирога нарезанными грецкими орехами, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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