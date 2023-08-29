Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт варенья с груши, которое может быть довольно универсальным при необходимости. Варенье не только поднимет настроение, но и станет отличным компонентом для разнообразных салатов и закусок, считает "Мастер Шеф" Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 кг твердых груш

200 мл воды

1 кг сахара

ШАГ 1: Начните с тщательного промывания 1,5 кг твердых груш. Разрежьте их пополам, удалите семена и нарежьте на дольки. Переложите нарезанные груши в глубокую кастрюлю, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 2: Для приготовления сиропа влейте 200 мл воды в кастрюлю, добавьте 1 кг сахара и тщательно перемешайте. Нагревайте смесь, пока сахар полностью не растворится, создавая сладкий сироп.

ШАГ 3: "Мастер Шеф" Клопотенко советует, добавьте приготовленный сахарный сироп к нарезанным грушам в кастрюле. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и дайте закипеть. После этого варите варенье на маленьком огне в течение 5 минут. Потом уберите кастрюлю с огня и дайте содержимому полностью остыть до комнатной температуры.

ШАГ 4: Верните кастрюлю с грушами на плиту и разогрейте на маленьком огне. Варите варенье, помешивая периодически, в течение часа. Это поможет добиться нужной консистенции и насыщенного вкуса, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 5: Пока грушевое варенье готовится, подготовьте банки и крышки, стерилизуя их. Важно соблюдать минимальный временной интервал между стерилизацией и использованием банок для укладывания готового варенья.

ШАГ 6: "Мастер Шеф" Клопотенко также подмечает, перелейте готовое грушевое варенье в подготовленные банки и плотно закройте крышками. Оставьте банки для остывания при комнатной температуре, а затем разместите их в прохладном месте. Готовое варенье можно хранить до года, радуясь его вкусу в холодное время года.

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