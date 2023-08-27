Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, для приготовления фаршированных баклажанов выберите баклажаны фиолетового, белого или бело-фиолетового цвета. Имейте в виду, что лучше всего использовать оливковое масло, чтобы обогатить вкус блюда, считает "Мастер Шеф" Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 г куриного филе
- 250 г сыра фета
- 1 ч. ложка соли
- 1 ч. ложка молотого кориандра
- 1 ст. ложка оливкового масла (+ 1 ст. ложка для поливки фаршированных баклажанов)
- 2 баклажана
ШАГ 1: Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов с верхним и нижним нагревом. Нарежьте 500 г куриного филе на небольшие кусочки, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
ШАГ 2: Положите филе в блендер и перемелите его до получения однородной массы. Можно также воспользоваться мясорубкой, если это удобнее.
ШАГ 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рекомендует, добавьте в фарш 250 г сыра фета, который следует предварительно нарезать мелкими кубиками.
ШАГ 4: Внесите 1 ч. ложку соли, 1 ч. ложку молотого кориандра и добавьте 1 ст. ложку оливкового масла. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно соединились.
ШАГ 5: Промойте 2 баклажана, разрежьте их вдоль, но оставьте хвостик. Он поможет сохранить соки внутри. Осторожно вырежьте мякоть изнутри – она нам не понадобится. Должны получиться половинки с "челноковой" формой, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.
ШАГ 6: Наполните каждую половинку баклажана начинкой и выложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
ШАГ 7: "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, полейте фаршированные баклажаны 1 ст. ложкой оливкового масла и запекайте их в духовке 25-30 минут.
ШАГ 8: Извлеките готовое блюдо из духовки и подавайте к столу немедленно. Подходят овощные салаты или гарниры в качестве аккомпанемента, поделился "Мастер Шеф" Клопотенко.
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