Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил рецепт идеального вечернего блюда с баклажанами и курицей.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, для приготовления фаршированных баклажанов выберите баклажаны фиолетового, белого или бело-фиолетового цвета. Имейте в виду, что лучше всего использовать оливковое масло, чтобы обогатить вкус блюда, считает "Мастер Шеф" Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г куриного филе

250 г сыра фета

1 ч. ложка соли

1 ч. ложка молотого кориандра

1 ст. ложка оливкового масла (+ 1 ст. ложка для поливки фаршированных баклажанов)

2 баклажана

ШАГ 1: Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов с верхним и нижним нагревом. Нарежьте 500 г куриного филе на небольшие кусочки, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 2: Положите филе в блендер и перемелите его до получения однородной массы. Можно также воспользоваться мясорубкой, если это удобнее.

ШАГ 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рекомендует, добавьте в фарш 250 г сыра фета, который следует предварительно нарезать мелкими кубиками.

ШАГ 4: Внесите 1 ч. ложку соли, 1 ч. ложку молотого кориандра и добавьте 1 ст. ложку оливкового масла. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

ШАГ 5: Промойте 2 баклажана, разрежьте их вдоль, но оставьте хвостик. Он поможет сохранить соки внутри. Осторожно вырежьте мякоть изнутри – она нам не понадобится. Должны получиться половинки с "челноковой" формой, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 6: Наполните каждую половинку баклажана начинкой и выложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.

ШАГ 7: "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, полейте фаршированные баклажаны 1 ст. ложкой оливкового масла и запекайте их в духовке 25-30 минут.

ШАГ 8: Извлеките готовое блюдо из духовки и подавайте к столу немедленно. Подходят овощные салаты или гарниры в качестве аккомпанемента, поделился "Мастер Шеф" Клопотенко.

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