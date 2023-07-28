В Киевской области была прекращена деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла незаконную добычу песка с ущербом окружающей среде более 118 млн грн.

Напомним, что Госэкоинспекция с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в соответствии с Постановлением КМУ от 13.03.2022 №303 прекратила проведение плановых и внеплановых проверок по вопросам соблюдения природоохранного законодательства. Но работа продолжается в продуктивном сотрудничестве вместе с правоохранителями.

Специализированная экологическая прокуратура Офис Генерального прокурора сообщила о подозрении участникам организованной преступной группы в незаконной добыче полезных ископаемых местного значения в крупном размере (ч. 4 ст. 240 УК Украины). По данным следствия, организатор противоправной деятельности – учредитель ряда предприятий, основным видом деятельности которых являлась реализация строительных материалов.

Подозреваемые без каких-либо разрешительных документов с помощью спецтехники долгое время добывали песок на землях сельхозназначения в Киевской области, которые находятся в частной собственности. Незаконно извлеченные полезные ископаемые с привлечением подконтрольных юридических лиц перевозились на площадки по продаже стройматериалов, принадлежащих членам преступной группировки.

Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа определили, что правонарушители добыли более 105 тыс м куб песка. Рассчитан нанесенный ущерб окружающей среде – 118 млн грн.

Досудебное расследование проводили Главное Следственное Управление Национальной Полиции Украины, оперативное сопровождение – ДСР НПУ в сотрудничестве с Государственной экологической инспекцией Столичного округа.