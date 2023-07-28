Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что военкомы – простые люди, которые, если погрязли в коррупции, должны получать наказание с лишением свободы и конфискацией имущества.













Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Сегодня поддержка ВСУ – 94-95%, а 80% – у президента. То есть на первом месте ВСУ. У меня вопрос: а почему кто-то считает, что военкомы не могут быть коррумпированы, батюшки не могут быть коррумпированы? С чего вы это взяли?», - отмечает Георгий Биркадзе.

А что касается истории с одесским военкомом, подчеркивает эксперт, то таким людям при задержании вообще нужно сразу давать 20 лет с конфискацией всего имущества, тогда это было бы справедливое наказание. То есть, констатирует он, эти люди тоже нарушают закон, эти люди такие же, как мы, но порой их поведение вызывает только шок.

Как рассказывает эксперт, в 2021 году в Украине было 19 тысяч военкомов, сейчас эта информация и скрыта, но говорят, что где-то около 30 тысяч. Поэтому, рассуждает он, почему бы хоть половина из них, 30 тысяч человек не могли бы поехать на передовую и показывать там свои навыки, ведь, если ты говоришь человеку идти служить, ты должен хорошо все объяснить, рассказать, и это было бы честно.

«У меня вопрос: а почему сейчас этим 15 тысячам военкомов, которые здесь по 15 лет сидели, не поехать туда, а оттуда получивших ранения ребят вернуть сюда на выполнение этих обязанностей. И я уверен, что эти ребята, которые сюда вернутся, будут более по-человечески относиться к мобилизованным, и объяснять будут лучше, что там происходит на передовой. Почему бы так не сделать?», – спрашивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что депутат не может просто так уехать отдыхать за границу во время войны, потому что у него есть ответственность перед народом.

Также Politeka писала о том, что Кириленко сообщила, когда в «Дії» стартует прием заявлений на компенсацию за разрушенное жилье.





