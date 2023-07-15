Певец Владимир Дантес рассказал, что не планировал никогда говорить на украинском языке в интервью Маше Ефросининой.

Певец Владимир Дантес рассказал, что никогда не планировал говорить на украинском языке, пока не началась война. Об этом певец сообщил в интервью Маше Ефросининой.

"До войны я о себе никогда не думал, что будет война, во-первых. Во-вторых, что я буду разговаривать ан украинском языке, что я буду в рядах пропагандистов, что мне запретят въезд в Россию из-за того, что я нацист", - рассказал Владимир Дантес.

Стоит отметить, Владимир Дантес попал в черный список врагов России на так называемом сайте Комитета защиты национальных интересов. Звезду обвиняют в том, что он восхваляет действия неоцисткого батальйона "Азов", распространяя пропагандистские видео и призывает россиян брать участие в уличных акциях против их так называемой специальной военной операции.

Также Владимир Дантес Маше Ефросининой рассказал, что уже не может читать новости и за что-то переживать сильно, если не происходит большая трагедия. Он стал более спокойно воспринимать те сообщения, которые приходят. Но за последнее время его больше всего потрясла ситуация на Каховской ГЭС, которую подорвала Россия.

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