В Украине выросли цены на рис, его уже стали называть новой гречкой.

Однако, рис сейчас стоит дороже гречки.

Как сообщает портал "Минфин", за месяц максимально подорожал длинный рис. В феврале средняя цена за кг была 75,15 грн, а в марте уже 86,40 грн. В супермаркетах Варус рис можно купить по 64,90 грн/кг, а в Метро – по 107,89 грн/кг.

В то же время гречка цена гречки остается стабильно высокой, но не такой дорогой как рис, стоит она сейчас в магазина Украины около 67 гривен за киллограм.

Минимальная цена зафиксирована в супермаркете Метро, где ее продают за по 53,90 грн/кг.

К слову, не только крупы растут в цене. Сейчас среди украинцев лук стоит дороже всего за время независимости Украины, однако тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта – апреля.

Цена будет расти, пока не появится продукт отечественного производства.

Напомним, с конца марта и до Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость некоторых продуктов поднимается.

Кроме того, Politeka.net сообщала, обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам: "всего за месяц выросла стоимость".

Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.