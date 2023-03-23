Анонимный звонок поступил в соцслужбу Печерского района, сообщили в полиции Киева.
Сообщалось, что по улице Бойчука ребенка воспитывают в условиях антисанитарии.
Пятимесячного малыша 36-летняя мать воспитывала в заброшенной недостройке. Ребенок жил в куче мусора без каких-либо коммуникаций.
"В связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью младенца полицейские совместно со спецслужбами передали ребенка под наблюдение врачам. Сейчас мальчик находятся в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, а с матерью общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы", - говорится в сообщении.
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В настоящее время пятимесячный ребенок находится в медицинском заведении. С женщиной, которая доказала проживала с малышом в антисанитарии, теперь общаются социальные работники и правоохранители. Дальнейшую судьбу малыша и горе-матери будут решать социальные службы.
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