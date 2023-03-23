Вопиющий инцидент произошел 23 марта около 8:30 во львовском ТРЦ на улице Кульпарковской. Переселенец захотел нажиться на пожертвованиях людей, которые собирали деньги для украинских защитников. Об этом более детально сообщили в пресслужбе полиции Львовщины.

В частности, злоумышленник украл ящик со средствами, которые собирали на лечение военных ВСУ. И совесть его даже не замучила. При этом охранникам ТРЦ злоумышленник, одетый в полицейскую куртку, представился сотрудником полиции. Потому у них не возникло к нему никаких подозрений.

Его пытались поймать работники торгового центра и патрульные. Мужчину удалось задержать на улице Науковій. К счастью, деньги он спрятать не успел. Личность беглеца установлена ​​– им оказался 28-летний житель Луганской области, временно проживающий во Львове.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.4 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пока сын защищает Украину на фронте, отец сливал данные "вагнеровцам".

Как сообщала Politeka, негодяйка хотела нажиться на горе родственницы без вести пропавшего защитника.

Также Politeka писала, на таможне требовали деньги у главы благотворительного фонда.