Курсант Львовского университета внутренних дел Дмитрий Гульчук, который 19 марта совершил самоубийство во время суточного наряда, жаловался на невыносимые условия и издевательства в учебном учреждении. На месте его гибели пропал важный вещдок. В этом уверена мама погибшего, которая поделилась деталями с Суспільним.
Дмитрий учился на втором курсе, был "домашним" и поступил в университет внутренних дел сам, потому что хотел стать правоохранителем. 19 марта парень выстрелили себе в голову из автомата Калашникова АКС-74У. Перед этим он написал маме сообщение:
"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала...".
Сначала он был счастлив, когда поступил. А потом Дмитрий начал жаловаться родителям на давление командира и руководства вуза. Он даже хотел бросать учебу.
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Родители уверены, что перед смертью курсант написал предсмертную записку и оставил возле себя ее. Об этом переписывались между собой другие ученики. Однако записка, которая была важной деталью в этой трагедии, исчезла.
"Кто-то видел заголовок, первые строки: вы мне угрожали, вы добились своего. И расписал там все, как было, все фамилии, но эта записка исчезла. А теперь говорят, что записки не было. Записка все-таки была!" – считает мама Дмитрия.
Сейчас ведется служебное расследование.
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