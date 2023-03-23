Дмитрий учился на втором курсе, был "домашним" и поступил в университет внутренних дел сам, потому что хотел стать правоохранителем, но потом все изменилось.

Курсант Львовского университета внутренних дел Дмитрий Гульчук, который 19 марта совершил самоубийство во время суточного наряда, жаловался на невыносимые условия и издевательства в учебном учреждении. На месте его гибели пропал важный вещдок. В этом уверена мама погибшего, которая поделилась деталями с Суспільним.

Дмитрий учился на втором курсе, был "домашним" и поступил в университет внутренних дел сам, потому что хотел стать правоохранителем. 19 марта парень выстрелили себе в голову из автомата Калашникова АКС-74У. Перед этим он написал маме сообщение:

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала...".

Сначала он был счастлив, когда поступил. А потом Дмитрий начал жаловаться родителям на давление командира и руководства вуза. Он даже хотел бросать учебу.

Родители уверены, что перед смертью курсант написал предсмертную записку и оставил возле себя ее. Об этом переписывались между собой другие ученики. Однако записка, которая была важной деталью в этой трагедии, исчезла.

"Кто-то видел заголовок, первые строки: вы мне угрожали, вы добились своего. И расписал там все, как было, все фамилии, но эта записка исчезла. А теперь говорят, что записки не было. Записка все-таки была!" – считает мама Дмитрия.

Сейчас ведется служебное расследование.

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